Juve Spalletti medita le dimissioni | dubbi sul progetto tecnico

La Juventus si trova in una fase di incertezza, con l’allenatore Luciano Spalletti che sta considerando le proprie dimissioni. La situazione all’interno dello staff tecnico si è fatta tesa e il rapporto tra il tecnico e la dirigenza appare complicato. La decisione di Spalletti, ancora non ufficiale, arriva in un momento di tensioni che coinvolgono anche il progetto sportivo della squadra. La Continassa, sede del club, si presenta con un’atmosfera più fredda rispetto al passato.

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