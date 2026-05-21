Juve Spalletti medita le dimissioni | dubbi sul progetto tecnico

Da gbt-magazine.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus si trova in una fase di incertezza, con l’allenatore Luciano Spalletti che sta considerando le proprie dimissioni. La situazione all’interno dello staff tecnico si è fatta tesa e il rapporto tra il tecnico e la dirigenza appare complicato. La decisione di Spalletti, ancora non ufficiale, arriva in un momento di tensioni che coinvolgono anche il progetto sportivo della squadra. La Continassa, sede del club, si presenta con un’atmosfera più fredda rispetto al passato.

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Juve in allerta: Luciano Spalletti medita l’addio, il futuro del tecnico è in bilico. Il clima alla Continassa è diventato improvvisamente gelido. Nonostante un contratto che lega Luciano Spalletti alla Juventus fino al giugno 2028, il futuro del tecnico toscano sulla panchina bianconera appare oggi più incerto che mai. Non si tratta solo di una questione di risultati o di classifica, ma di una riflessione profonda che il mister sta conducendo sulla solidità del progetto tecnico. I dubbi di Spalletti oltre la Champions. Sebbene la mancata qualificazione alla prossima Champions League pesi come un macigno sulle strategie societarie, il malessere di Spalletti affonda le radici altrove. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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