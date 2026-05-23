Dimarco ha segnato due gol e fornito due assist in questa stagione, stabilendo nuovi record tra i difensori. La sua performance supera quella di altri giocatori nello stesso ruolo, anche se lui agisce spesso in ruoli offensivi. Nessun altro ha contribuito con così tanti punti in campionato, portando la squadra a risultati significativi. La sua stagione si distingue per continuità e impatto, lasciando dietro di sé tutti gli altri difensori coinvolti nella classifica dei migliori assist e reti.

di Stefano Cori Dimarco fenomenale in stagione! Tra gol e assist nessuno come lui tra i cosiddetti “difensori”, anche se lui è tutt’altro che un difensore. Il calcio moderno richiede ai quindi un contributo sempre più significativo in fase offensiva, ma quanto fatto da Federico Dimarco supera i confini dell’ordinario, proiettandolo direttamente nella storia recente di questo sport. Secondo i dati ufficiali rilasciati da Opta Paolo, l’esterno sinistro ha stabilito un primato assoluto nei top 5 campionati europei, diventando il difensore con il maggior numero di partecipazioni attive al gol in una singola stagione negli ultimi vent’anni. I numeri del primato: superato anche Grimaldo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Dimarco show, tra gol e assist nessuno come lui: stracciati tutti i record!

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