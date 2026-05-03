Un difensore ha raggiunto il 21° scudetto e ha stabilito un record personale con 24 gol e assist complessivi. Questa prestazione ha sorpreso, considerando il ruolo difensivo e la capacità di contribuire in attacco. Un cambiamento tattico adottato dall’allenatore ha permesso a questo giocatore di esprimersi al meglio, migliorando le sue performance offensive. La stagione ha visto un miglioramento significativo nelle sue statistiche rispetto a quelle di altri attaccanti.

? Cosa scoprirai Come ha fatto un difensore a superare i numeri di Lautaro?. Quale cambiamento tattico di Chivu ha liberato il talento di Dimarco?. Perché il giocatore ha scelto l'isolamento totale dopo la scorsa stagione?. Cosa cambierà nel calcio moderno dopo il record storico del numero 24?.? In Breve Dimarco ha totalizzato 24 partecipazioni al gol superando il record di 20 di Oddo.. L'allenatore Cristian Chivu ha liberato il giocatore dai pesanti compiti difensivi.. Il sinistro ha servito 8 assist su 18 totali direttamente dai calci d'angolo.. La resistenza atletica è cresciuta portando i minuti giocati da 68 a 78.. Marcus Thuram lucida la scarpa di Federico Dimarco allo Stadio Olimpico Grande Torino dopo il diciottesimo assist dell’esterno nerazzurro, sancendo il 21esimo scudetto dell’Inter.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dimarco traccia il 21° scudetto: record da fuoriclasse con 24 gol e assist

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