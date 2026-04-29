Inter piano Dimarco | rinnovo blindato e record di assist

L'Inter sta lavorando per prolungare il contratto di Federico Dimarco, con un accordo che andrebbe fino al 2028. La società ha deciso di blindare il giocatore, che ha recentemente stabilito un record di assist. La trattativa mira a consolidare la presenza del difensore nella rosa, senza ancora aver annunciato ufficialmente l'intesa raggiunta.

? Cosa sapere L'Inter pianifica il rinnovo di Federico Dimarco con estensione contrattuale fino al 2028.. Il difensore nerazzurro vanta 17 assist realizzati nella stagione attuale in Serie A.. Il progetto nerazzurro mira a blindare il futuro di Federico Dimarco con un prolungamento contrattuale che potrebbe estendere la sua permanenza in campo fino al 2028, consolidando un legame profondo tra il giocatore nato a Porta Romana e il club. Mentre l’attuale accordo scade tra dodici mesi, la società ha già predisposto una clausola unilaterale per estendere il rapporto per un’ulteriore stagione, evitando le incertezze burocratiche che potrebbero invece caratterizzare la situazione di Hakan Calhanoglu dopo l’estate.🔗 Leggi su Ameve.eu

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