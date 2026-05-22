Dimarco nella storia | è il miglior giocatore della Serie A 2025 2026

Federico Dimarco, esterno dell’Inter, è stato riconosciuto come il miglior giocatore della Serie A 20252026. Il premio come MVP assoluto gli è stato assegnato prima della partita contro il Bologna. La premiazione si è svolta in un evento ufficiale, alla presenza di rappresentanti della Lega e di altri protagonisti del campionato. Dimarco ha ricevuto il riconoscimento in una cerimonia dedicata ai migliori della stagione.

di Alberto Petrosilli L’esterno dell’Inter Federico Dimarco premiato come MVP assoluto del campionato prima della sfida contro il Bologna. Federico Dimarco conquista il riconoscimento più prestigioso della stagione. L’esterno dell’Inter è stato nominato MVP assoluto della Serie A Enilive 20252026, premio che gli verrà consegnato nel prepartita della sfida tra Bologna e nerazzurri allo stadio Renato Dall’Ara. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Il riconoscimento è stato assegnato grazie alle valutazioni avanzate sviluppate da Kama Sport, elaborate attraverso i dati tracking raccolti dal sistema Hawk-Eye. L’analisi non si è limitata alle semplici statistiche, ma ha preso in considerazione anche aspetti tattici e posizionali come movimenti senza palla, scelte di gioco e contributo all’equilibrio tecnico e atletico della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

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