Federico Dimarco, difensore dell’Inter, si è aggiudicato il titolo di miglior giocatore della Serie A 20252026. Il premio MVP della stagione, chiamato Enilive, è stato consegnato al calciatore nerazzurro per il suo contributo alla vittoria del campionato e della Coppa Italia. Durante l’annata, Dimarco ha giocato tutte le partite di campionato e ha segnato alcuni gol decisivi. La sua presenza in campo e le prestazioni hanno ricevuto riconoscimenti ufficiali da parte dell’organizzazione del torneo.

È il difensore dell’Inter Federico Dimarco il miglior giocatore della Serie A 20252026. Il premio MVP della Serie A Enilive 20252026 come Migliore in Assoluto è stato infatti assegnato al calciatore nerazzurro, che ha contribuito alla vittoria della sua squadra in campionato e in Coppa Italia. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Bologna-Inter sul campo dello stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna. Lo rende noto la Lega Serie A. Il vincitore è stato identificato tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Dimarco miglior giocatore della serie A 2025/2026

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