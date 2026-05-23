dilettanti il lunano conferma manfredini desimoni alla guida del river

Il Lunano, promosso in Eccellenza, ha annunciato la riconferma di Thomas Manfredini come allenatore. Contestualmente, il River ha scelto Desimoni come nuovo tecnico.

Il Lunano neo promosso in Eccellenza ha ufficializzato la conferma di mister Thomas Manfredini. L’Audax Piobbico per tramite del presidente Compari comunica le conferme dei seguenti calciatori: Arcangeletti, Tonucci, Ottaviani, Lucarelli, Hoxa, Umberto Fiorucci, Gianluca Valenti e il preparatore dei portieri Massimo Agostini. Vice di mister Omar Manuelli sarà Giulio De Sirena. L’Atletico River Urbinelli ha scelto Luca Desimoni come allenatore. Desimoni va a sostituire Ruggeri. Le partite di oggi. Prima categoria per la finale del titolo regionale si gioca alle ore 16,30: Osimo 2011-Potenza Picena (stadio "Bernacchia" di Osimo Stazione). In caso di parità al termine del tempo regolamentare si procederà con i calci di rigore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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