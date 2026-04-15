Nel campionato di Promozione, a due turni dalla fine, la classifica mostra una distanza di quattro punti tra la capolista Lunano e l’Alma Fano. La sfida tra le due squadre si svolgerà sabato al Mancini, rappresentando un momento decisivo per entrambe. La partita promette di essere un appuntamento importante, con le squadre pronte a confrontarsi in un match che potrebbe avere ripercussioni sulla posizione finale in classifica.

Nel campionato di Promozione a due giornate dal termine sono quattro i punti di differenza che dividono la capolista Lunano con l’Alma Fano e per una partita tutta da gustare, sabato, al Mancini. Gli ultimi 180 minuti di gioco oltre a far conoscere il nome della squadra vincitrice del campionato assegneranno anche la griglia playout e chi retrocederà in maniera diretta e qui la squadra più indiziata è la Vigor Castelfidardo, ultima della graduatoria. I playoff invece non si disputerebbero essendo la differenza tra la terza e la seconda superiore a 10 punti (attualmente sono 22), quindi la 2ª classificata andrà allo spareggio con la vincente dei playoff del girone B, in palio un posto in Eccellenza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Promozione, match clou al Mancini. Lunano e Alma alla prova verità

Promozione, si torna in pista. Lunano alla prova col VillaDopo la lunga sosta il campionato di Promozione riprende dalla terzultima giornata.

L’Alma Fano balza al comando. Il Lunano sul campo della BiagioL’Alma Fano balza in testa al girone A di Promozione in attesa del risultato odierno del Lunano impegnato in casa della Biagio.