promozione si torna in pista lunano alla prova col villa

Dopo una pausa prolungata, il campionato di Promozione riprende con la penultima giornata. Oggi sono in programma cinque partite anticipate, mentre domani si disputeranno tre incontri. Tra le sfide in programma, si segnala l’incontro tra Lunano e Villa, che rappresenta uno degli appuntamenti principali di questa fase finale della stagione. La competizione prosegue con le squadre che cercano punti importanti per la classifica.

Dopo la lunga sosta il campionato di Promozione riprende dalla terzultima giornata. Cinque gli anticipi odierni e tre le gare di domani. Tante le attese sia per i quartieri alti che per il discorso salvezza. Su tutti i campi si gioca alle ore 16. Questo il programma di oggi. Lunano- Villa San Martino. "Sarà una partita fondamentale per il nostro cammino in questo campionato- osserva alla vigilia del match il diesse del Lunano, capolista del girone, Matteo Dominici- la squadra in settimana si è allenata davvero bene e li ho visti molto carichi e concentrati. Sarà la partita da non sbagliare ma soprattutto non farsi prendere dall’agitazione di chiuderla subito". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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