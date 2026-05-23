difesa europea la nuova caccia ai margini dove si sposta il valore industriale

Notizia in breve

Il settore europeo della difesa sta attraversando un cambiamento significativo, con una riduzione delle attività concentrate sui margini tradizionali. Le aziende stanno spostando il focus su aree di maggior valore industriale e finanziario, modificando le strategie di investimento e sviluppo. Questo processo riguarda sia le imprese del settore che le politiche di coordinamento tra gli Stati membri, segnando una trasformazione nelle priorità e nelle modalità operative del comparto.