Mbda accelera | Più missili e migliaia di assunzioni Nuova era strategica per la difesa europea

L’azienda specializzata nella produzione di sistemi missilistici annuncia un incremento significativo della produzione tra il 2023 e il 2025, con un raddoppio delle quantità. Per il 2026 sono pianificati ulteriori aumenti, stimati intorno al 40 per cento. Contestualmente, sono previste migliaia di nuove assunzioni per sostenere questa espansione. La strategia industriale si inserisce in un percorso di rafforzamento della difesa europea.

Mbda si conferma protagonista della difesa europea. Tra il 2023 e la fine del 2025 la produzione di missili è raddoppiata e per il solo 2026 è previsto un ulteriore aumento del 40%. Il gruppo, guidato dal ceo Éric Béranger, ha inoltre raddoppiato gli investimenti pianificati per il periodo 2026-2030, arrivando a 5 miliardi di euro, con 2.800 nuove assunzioni previste nel 2026. Durante la conferenza stampa annuale, Éric Béranger ha sottolineato: “Il continuo e vincente ramp-up industriale di Mbda è un risultato importante per l’azienda e sottolinea le sfide che affrontiamo. Mbda è oggi più che mai essenziale per l’Europa, offrendo alle nostre forze armate gli strumenti migliori per proteggere ciò a cui teniamo maggiormente: le nostre libertà, il nostro modello democratico e i nostri valori”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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