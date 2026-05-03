In Europa si sta assistendo a un cambiamento nel settore industriale, con l’introduzione di nuove strategie per rafforzare la propria autonomia. La crescente attenzione si concentra su come migliorare le operazioni attraverso metodologie innovative. Questa evoluzione mira a rendere le imprese più autonome e resilienti, oltre a ottimizzare i processi produttivi. La svolta riguarda soprattutto strumenti e approcci che consentano di affrontare le sfide globali con maggiore efficacia.

In Europa siamo entrati in una fase storica in cui efficienza e competitività, da sole, non bastano più. Tensioni geopolitiche, fragilità delle supply chain, pressione energetica e rilancio industriale impongono un cambio di paradigma. Oggi, per imprese e istituzioni che operano in settori strategici, la vera sfida è unire performance, resilienza e autonomia decisionale. È in questo scenario che le smart operations assumono un valore nuovo e profondamente strategico. Parliamo di modelli operativi intelligenti che integrano dati, automazione, intelligenza artificiale e competenze umane per rendere processi e decisioni più rapidi, efficienti e controllabili in tempo reale.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Smart Operations, la nuova leva della sovranità industriale europea

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