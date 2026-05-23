La Francia sta considerando l’implementazione del piano missilistico Elsa, un progetto che potrebbe modificare l’equilibrio di potere tra i paesi europei e il nucleo anglo-tedesco. Attualmente, i missili europei non sono in grado di competere con quelli statunitensi in termini di capacità e portata. La decisione di Parigi di aderire o meno al piano Elsa potrebbe influenzare le future dinamiche di difesa nel continente.

? Punti chiave Come cambierà l'equilibrio di potere se Parigi si unirà al nucleo anglo-tedesco?. Perché i missili europei attuali non possono competere con quelli americani?. Cosa accadrà alla difesa continentale con il ritiro delle truppe statunitensi?. Quali nuove tecnologie permetteranno all'Europa di colpire obiettivi a lunga distanza?.? In Breve Gap tecnologico tra missili europei da 500 km e sistemi USA da 2800 km.. Sviluppo di armi ipersoniche e missili stealth per superare i limiti attuali.. Scenario di guerra su vasta scala previsto in Europa entro l'anno 2030.. Ritiro di una brigata americana stimolato dalle dichiarazioni di Donald Trump. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Difesa europea: la Francia valuta il piano missilistico Elsa

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