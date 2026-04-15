L’Europa sta elaborando un piano di difesa autonoma che mira a rafforzare la propria sicurezza nel caso in cui gli Stati Uniti decidano di ridurre il loro coinvolgimento nel Patto Atlantico. La strategia si concentra su iniziative e accordi tra paesi europei per ridurre la dipendenza da alleati esterni. La discussione sulla sicurezza continentale si intensifica in vista di eventuali cambiamenti nelle politiche di difesa degli Stati Uniti.

L’Europa sta delineando una strategia di difesa autonoma per garantire la propria sicurezza qualora gli Stati Uniti decidessero di ridurre il proprio impegno nel Patto Atlantico. Il piano, che mira a rafforzare i ruoli di comando europei e l’integrazione delle risorse militari del continente, emerge con forza dopo le minacce di un ritiro americano legate alle divergenze sulla gestione del conflitto in Iran. Le tensioni tra Washington e i partner transatlantici hanno subito un’accelerazione significativa a seguito delle dichiarazioni di Trump, il quale ha definito l’Alleanza una tigre di carta e ha descritto gli europei come dei codardi, sottolineando come persino Putin sia consapevole di questa presunta fragilità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Difesa Europea: il piano per non restare soli senza gli USA

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