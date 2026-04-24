In Germania è stato annunciato un piano militare volto a schierare entro il 2039 circa 460.000 soldati. Il progetto, denominato Verantwortung für Europa, prevede un rafforzamento delle forze armate nel quadro delle strategie di difesa europea. La decisione riguarda l’espansione delle capacità militari nazionali e il contributo alla sicurezza del continente. La pianificazione si inserisce nel più ampio contesto delle politiche di difesa europee.

?? Cosa sapere La Germania punta a schierare 460.000 soldati entro il 2039 con il piano Verantwortung für Europa. Il nuovo assetto militare mira a rendere Berlino la principale potenza difensiva in Europa. Berlino punta a diventare la potenza militare convenzionale predominante in Europa entro il 2039 attraverso un piano strategico ventennale che trasforma radicalmente la Bundeswehr, con l'obiettivo di schierare circa 460.000 uomini pronti al combattimento. Il governo tedesco ha formalizzato una .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Germania: piano da 460.000 soldati per dominare la difesa europea

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Si parla di: Germania, Berlino vara la prima strategia militare della Bundeswehr.

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