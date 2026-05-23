I margini di profitto delle aziende europee si stanno spostando dal settore hardware a quello del software, con un'attenzione crescente verso l'elettronica. In particolare, la redditività di alcune imprese si concentra ora più sui prodotti elettronici e sui servizi digitali rispetto alle componenti fisiche. Questa tendenza riflette un cambiamento strategico nel mercato, dove il valore aggiunto si sposta verso le soluzioni software e le tecnologie elettroniche avanzate.

? Domande chiave Come cambiano i margini di profitto tra hardware e software?. Perché la redditività di Leonardo si sposta verso l'elettronica?. Chi controllerà davvero l'autonomia strategica militare dell'Europa?. Cosa rischiano le aziende che producono solo piattaforme meccaniche?.? In Breve Leonardo registra nel primo trimestre 2026 redditività superiore nel segmento Defence Electronics rispetto agli elicotteri.. KNDS pianifica una quotazione in borsa per il 2026 per rafforzare gli investimenti industriali.. Rheinmetall emette nuove obbligazioni sul mercato del debito per diversificare i finanziamenti aziendali.. Il valore strategico si sposta su sistemi C4ISR, sensor fusion e cybersecurity per la NATO. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Difesa europea: il profitto si sposta dall’hardware al software

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Difesa europea: a che punto siamo

Sullo stesso argomento

Difesa europea, la nuova caccia ai margini. Dove si sposta il valore industrialeIl comparto europeo della Difesa sta affrontando un passaggio cruciale della sua maturazione industriale e finanziaria.

Robot e IA: nasce a Hangzhou il polo che unisce hardware e software? Domande chiave Come faranno i robot a superare il limite del software astratto? Quali settori lavorativi saranno trasformati dai 130 robot già...

Difesa europea, la nuova caccia ai margini. Dove si sposta il valore industrialeIl comparto europeo della Difesa sta affrontando un passaggio cruciale della sua maturazione industriale e finanziaria. La fase in cui il mercato premiava l’esposizione tematica al settore in modo ind ... formiche.net

Leonardo frena con la Difesa europea e il taglio di rating di Jefferies(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Gli spiragli di pace in Iran frenano i titoli della Difesa e a farne le spese a Piazza Affari è Leonardo. Il titolo è il peggiore del principale listino di Milano, ... ilsole24ore.com