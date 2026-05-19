Robot e IA | nasce a Hangzhou il polo che unisce hardware e software

A Hangzhou è stato inaugurato un nuovo centro che riunisce aziende specializzate in hardware e software per lo sviluppo di robot e intelligenza artificiale. Attualmente, nel polo sono attivi 130 robot impiegati in diverse attività, dando vita a un ambiente di sperimentazione e innovazione. Tra le questioni sollevate vi sono i modi in cui i robot potranno superare le limitazioni del software e quali settori lavorativi saranno coinvolti dai cambiamenti portati dall’introduzione di queste nuove tecnologie.

? Domande chiave Come faranno i robot a superare il limite del software astratto?. Quali settori lavorativi saranno trasformati dai 130 robot già operativi?. Perché l'integrazione tra chip e movimento è la sfida decisiva?. Quanto influirà questo polo sulla produzione globale di robot umanoidi?.? In Breve Hangzhou ospita 700 aziende con valore di produzione di 106,8 miliardi di yuan nel 2025.. La città detiene l'80% delle imprese cinesi di robot quadrupedi e il 50% degli umanoidi.. Li Xingteng e Wang Yaonan coordinano l'integrazione tra chip, software e componenti hardware.. La tecnologia rientra nel 15esimo Piano quinquennale nazionale previsto per il periodo 2026-2030. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Menilik Restoran Robot AI Pertama di Hangzhou China, Beroperasi Tanpa Karyawan Manusia

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