Il Segretario di Stato americano ha affermato di voler rassicurare gli alleati riguardo alle decisioni sul dispiegamento di truppe in Europa. La notizia arriva dopo un cambio di posizione da parte di un ex presidente, che aveva deciso di inviare soldati in Polonia, ma poi ha fatto marcia indietro. Un senatore ha inoltre lanciato un avvertimento chiaro sulle implicazioni di tali decisioni.

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha cercato di rassicurare gli alleati in merito alle decisioni statunitensi sul dispiegamento di truppe in Europa. L’intervento di Rubio al termine di una riunione dei ministri degli Esteri della NATO in Svezia è giunto dopo che il presidente Donald Trump aveva annunciato l’invio di ulteriori 5.000 soldati statunitensi in Polonia. Tale decisione è stata presa una settimana dopo la cancellazione del previsto dispiegamento di 4.000 soldati nel Paese e pochi giorni dopo l’annuncio del ritiro delle truppe statunitensi dalla Germania. Gli annunci hanno generato confusione tra gli alleati dell’organizzazione di difesa transatlantica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Dietrofront per Trump che invia i soldati in Polonia, ma Rubio fa un avvertimento chiaro

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