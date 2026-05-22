Trump invia 5 mila soldati in Polonia La Nato ringrazia Rubio | Il ritiro dalla Germania non era una punizione Ma il tycoon resta deluso dagli alleati

Ieri, l’ex presidente ha comunicato l'invio di 5.000 militari in Polonia, una decisione che ha ricevuto il supporto dei ministri alleati presenti alla riunione della Nato in Svezia. Durante la stessa giornata, un senatore ha dichiarato che il ritiro delle truppe dalla Germania non rappresentava una punizione, mentre Trump si è mostrato ancora deluso dagli accordi con alcuni alleati. La discussione sui movimenti militari e sulle strategie di alleanza continua a essere al centro delle analisi politiche.

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