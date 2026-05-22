Trump invia 5 mila soldati in Polonia La Nato ringrazia Rubio | Il ritiro dalla Germania non era una punizione Ma il tycoon resta deluso dagli alleati
Ieri, l’ex presidente ha comunicato l'invio di 5.000 militari in Polonia, una decisione che ha ricevuto il supporto dei ministri alleati presenti alla riunione della Nato in Svezia. Durante la stessa giornata, un senatore ha dichiarato che il ritiro delle truppe dalla Germania non rappresentava una punizione, mentre Trump si è mostrato ancora deluso dagli accordi con alcuni alleati. La discussione sui movimenti militari e sulle strategie di alleanza continua a essere al centro delle analisi politiche.
Roma, 22 maggio 2026 - Donald Trump ieri ha annunciato l’invio di 5.000 soldati in Polonia. Mossa accolta con favore dai ministri alleati della Nato oggi riuniti in Svezia a Helsingborg. Il presidente Trump ha presentato la mossa inattesa come un ‘premio’ per l'elezione del presidente Karol Nawrocki, quasi un anno fa, a lui gradito. Ma come nel caso del ritiro di 4 mila militari dalla Germania, venduta come punizione per gli alleati che non l’avevano aiutato in Iran, anche in questo caso dietro c’è una programmazione ben precisa dal Pentagono da tempo. Rutte: “Accogliamo con favore l’invio dei 5 mila soldati Usa” Il segretario generale... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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