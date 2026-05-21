America’s Cup tra Napoli e Cagliari quanto vale la competizione e quanto costa assistere

Da quifinanza.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’America’s Cup ritorna in Italia con eventi che si svolgono tra Cagliari e Napoli. La Sardegna ospita le regate preliminari della Louis Vuitton 38a America’s Cup, mentre nel 2027 il gran finale si terrà nel golfo di Napoli, tra Castel dell’Ovo e Posillipo. La competizione coinvolge diverse squadre e imbarcazioni di alto livello, attirando appassionati e spettatori da tutta Europa. I costi di partecipazione e di accesso alle gare variano a seconda delle fasi e delle modalità di fruizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’ America’s Cup torna in Italia con un doppio asse che coinvolge Cagliari e Napoli. La Sardegna ospita le regate preliminari della Louis Vuitton 38a America’s Cup, mentre il grande appuntamento finale è previsto nel 2027 nel golfo di Napoli, tra Castel dell’Ovo e Posillipo. La competizione velica più famosa del mondo viene considerata dalle istituzioni un evento strategico non solo dal punto di vista sportivo ma anche economico. Governo, Regione Campania, Comune di Napoli e Regione Sardegna puntano infatti sull’impatto turistico, sugli investimenti infrastrutturali e sulla visibilità internazionale generata dalla manifestazione. Le stime diffuse durante le presentazioni ufficiali parlano di un potenziale ritorno economico superiore al miliardo di euro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

america8217s cup tra napoli e cagliari quanto vale la competizione e quanto costa assistere
© Quifinanza.it - America’s Cup tra Napoli e Cagliari, quanto vale la competizione e quanto costa assistere
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Lazio-Inter, al via la vendita dei biglietti: ecco quanto costa assistere alla finale di Coppa ItaliaMercoledì 13 maggio alle ore 21:00 all’Olimpico la Lazio giocherà contro l’Inter la finale di Coppa Italia.

Torna la leggendaria vecchia Panda anni ‘80, prodotta a Torino: ecco com’è, quanto costa e quanto fa risparmiareÈ appena nata, anzi rinata, sotto la Mole, nel solco della grande tradizione automobilistica torinese, ma non è del tutto nuova.

america s cup tra napoliAmerica’s Cup Napoli, le pre-regate dei catamarani dal 24 al 27 settembre 2026L'America's Cup arriva a Napoli dal 24 al 27 settembre prossimi con le pre-regate che anticiperanno la competizione vera e propria che inizierà, invece, il 10 luglio 2027. Il campo di regata sarà il G ... fanpage.it

america s cup tra napoliAmerica's Cup: Mezzaroma, regata a settembre a Napoli grazie a lavoro di squadraSiamo particolarmente felici di annunciare che già da settembre 2026 la grande vela dell'America's Cup approderà a Napoli, grazie a un autentico lavoro di squadra tra le istituzioni, coordinato dal g ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web