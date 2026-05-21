America’s Cup tra Napoli e Cagliari quanto vale la competizione e quanto costa assistere
L’America’s Cup ritorna in Italia con eventi che si svolgono tra Cagliari e Napoli. La Sardegna ospita le regate preliminari della Louis Vuitton 38a America’s Cup, mentre nel 2027 il gran finale si terrà nel golfo di Napoli, tra Castel dell’Ovo e Posillipo. La competizione coinvolge diverse squadre e imbarcazioni di alto livello, attirando appassionati e spettatori da tutta Europa. I costi di partecipazione e di accesso alle gare variano a seconda delle fasi e delle modalità di fruizione.
L’ America’s Cup torna in Italia con un doppio asse che coinvolge Cagliari e Napoli. La Sardegna ospita le regate preliminari della Louis Vuitton 38a America’s Cup, mentre il grande appuntamento finale è previsto nel 2027 nel golfo di Napoli, tra Castel dell’Ovo e Posillipo. La competizione velica più famosa del mondo viene considerata dalle istituzioni un evento strategico non solo dal punto di vista sportivo ma anche economico. Governo, Regione Campania, Comune di Napoli e Regione Sardegna puntano infatti sull’impatto turistico, sugli investimenti infrastrutturali e sulla visibilità internazionale generata dalla manifestazione. Le stime diffuse durante le presentazioni ufficiali parlano di un potenziale ritorno economico superiore al miliardo di euro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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