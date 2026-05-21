America’s Cup tra Napoli e Cagliari quanto vale la competizione e quanto costa assistere

L’America’s Cup ritorna in Italia con eventi che si svolgono tra Cagliari e Napoli. La Sardegna ospita le regate preliminari della Louis Vuitton 38a America’s Cup, mentre nel 2027 il gran finale si terrà nel golfo di Napoli, tra Castel dell’Ovo e Posillipo. La competizione coinvolge diverse squadre e imbarcazioni di alto livello, attirando appassionati e spettatori da tutta Europa. I costi di partecipazione e di accesso alle gare variano a seconda delle fasi e delle modalità di fruizione.

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