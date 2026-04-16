Quanto costa mangiare da Cracco a Roma? Ecco quanto si spende per un maritozzo o un’insalata di puntarelle

A Roma, il costo di un pasto nel ristorante dello chef Carlo Cracco varia a seconda delle scelte. Per un maritozzo si spendono circa 8 euro, mentre un’insalata di puntarelle può arrivare a circa 12 euro. Le proposte del menu includono anche piatti più elaborati, con prezzi che possono superare i 30 euro. La location si trova nel centro della città, con un ambiente che combina stile e modernità.

Mangiare da Carlo Cracco nel suo nuovo ristorante a Roma è diventata una delle esperienze gastronomiche più discusse del momento: in tanti si chiedono quanto costa davvero assaggiare i piatti del celebre chef nel suo nuovo locale capitolino, tra proposte iconiche e reinterpretazioni della tradizione. Quanto costa mangiare da Carlo Cracco a Roma? I prezzi del bistrot e dei piatti più “romani”. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nel nuovo progetto gastronomico all’interno dell’hotel Corinthia, Cracco propone un’offerta articolata che spazia dal ristorante fine dining al bistrot più accessibile. È proprio qui che si trovano alcuni dei piatti più legati alla tradizione capitolina, ma rivisitati in chiave contemporanea.🔗 Leggi su Funweek.it

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