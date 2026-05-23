Diamond League Xiamen Furlani si ferma per infortunio | Fabbri fuori dopo tre nulli

Da sportface.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la seconda tappa della Wanda Diamond League a Xiamen, uno degli atleti italiani si è fermato a causa di un infortunio muscolare e è uscito in barella. L’altro atleta ha concluso la gara di getto del peso senza registrare misure valide. Nessun atleta italiano ha ottenuto risultati utili nella giornata.

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Trasferta amara per i due azzurri nella seconda tappa della Wanda Diamond League in Cina: Mattia Furlani esce in barella dopo un problema muscolare, Leonardo Fabbri chiude senza misura nel getto del peso. Non arrivano buone notizie da Xiamen per l’atletica italiana. La seconda tappa della Wanda Diamond League si chiude infatti con una giornata complicata per Mattia Furlani e Leonardo Fabbri, attesi protagonisti in Cina ma costretti a fare i conti con problemi fisici e una gara storta. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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