LIVE Atletica Diamond League Xiamen 2026 in DIRETTA | infortunio per Furlani giornataccia anche per Fabbri
Durante la Diamond League di Xiamen, un atleta ha subito un infortunio durante la competizione, mentre un’altra atleta ha avuto una giornata negativa. Nel settore del lancio del disco, un’atleta americana ha vinto con un lancio di 68,45 metri. La giornata è stata caratterizzata anche da una serie di risultati e incidenti che hanno coinvolto altri atleti partecipanti alla manifestazione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:48 Vittoria grazie ad un lancio da 68.45 per l’americana Valerie Sion nel lancio del disco. Seconda posizione per la cinese Bin Feng (65.03), terza l’olandese Jorinde van Klinken (64.27). 14:45 Arriva il comunicato della FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera). Infortunio al bicipite femorale per Mattia Furlani, che si sottoporrà ai primi accertamenti in Cina prima del rientro programmato per lunedì in Italia. 14:42 9.94 per il keniano Ferdinand Omanyala, che supera il sudafricano Leotlela (10.00) e l’americano Bromell (10.03) nella gara dei 100 metri maschili. 14:40 Occhi puntati adesso sui 100 metri maschili. 🔗 Leggi su Oasport.it
Shericka Jackson Will Dominate Again!!! Xiamen Diamond League Womens 200m| Meeting Record Gone
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