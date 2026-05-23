LIVE Atletica Diamond League Xiamen 2026 in DIRETTA | infortunio per Furlani giornataccia anche per Fabbri

Notizia in breve

Durante la Diamond League di Xiamen, un atleta ha subito un infortunio durante la competizione, mentre un’altra atleta ha avuto una giornata negativa. Nel settore del lancio del disco, un’atleta americana ha vinto con un lancio di 68,45 metri. La giornata è stata caratterizzata anche da una serie di risultati e incidenti che hanno coinvolto altri atleti partecipanti alla manifestazione.