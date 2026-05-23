Diagnostica urinaria esperti a confronto per un approccio multidisciplinare
Oggi si è svolto un evento formativo presso l’Aula Magna del Palazzo dei Congressi del Policlinico, dedicato alla diagnostica urinaria. L’incontro ha visto la partecipazione di esperti di diversi settori che si sono confrontati su un approccio multidisciplinare. L’evento, organizzato dalla UIL Funzione Pubblica Messina, è stato accreditato dal Ministero della Salute e ha attribuito 7 crediti formativi ECM.
Si è svolto nella giornata odierna, presso l’Aula Magna del Palazzo dei Congressi del Policlinico, l’evento formativo di Educazione Continua in Medicina (ECM), accreditato dal Ministero della Salute con il riconoscimento di 7 crediti formativi ECM, organizzato dalla UIL Funzione Pubblica Messina. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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