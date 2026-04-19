Cura della donna esperti a confronto in un corso di formazione multidisciplinare

Si è svolta una giornata dedicata alla salute delle donne, durante la quale professionisti di diversi settori sanitari si sono confrontati in un corso di formazione multidisciplinare. L’evento ha previsto sessioni di aggiornamento destinate agli operatori, con l’obiettivo di migliorare le competenze e promuovere un approccio integrato alla cura femminile. Sono stati trattati vari temi legati alla salute delle donne, con un focus sulla collaborazione tra diverse figure professionali.

Una giornata interamente dedicata alla salute femminile, alla formazione degli operatori sanitari e alla promozione di un modello di cura multidisciplinare. Martedì prossimo, dalle 8:30, il Grand hotel Mosè ospita il corso "Approccio multidisciplinare alla cura della donna", nell'ambito dell'open.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Endometriosi, al Policlinico un ambulatorio dedicato per diagnosi e cura multidisciplinareAttivato un percorso assistenziale strutturato con équipe specialistica per presa in carico, trattamento e follow up delle pazienti. Aperto il bando per il Corso di Alta Formazione “La digitalizzazione del patrimonio culturale: un confronto fra Italia e America Latina”Italia e America Latina insieme per la sfida digitale del patrimonio culturale Scade l’8 aprile 2026 la selezione per partecipare al Corso di Alta... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Nelle Aziende sanitarie di Parma una settimana dedicata alla salute delle donne; Salute della donna: dal 22 al 29 aprile incontri, visite ed esami gratuiti in Aoup; Oncologia di precisione, così cambiano le cure del tumore al seno; Artrosi e dolore: l'attività fisica che aiuta davvero (anche quando sembra impossibile). Donna e sanità: a Napoli le sfide della cura al femminileRiflettere sulle sfide, i successi e le prospettive della cura al femminile attraverso un confronto tra esperti. Sono i temi al centro della quarta Giornata donna Fadoi-Animo Campania (associazione ... napoli.repubblica.it Donne, il peso della cura. Il carico familiare pesa su salute e stressNon riescono ad avere neanche un’ora libera al giorno da dedicare a sé stesse, perché si occupano della casa, dei figli e dei familiari più anziani. Lo studio, da cui emerge che il carico del lavoro ... corriereadriatico.it LIRATG Sera Sport 18/04/2026 "Tutte le notizie sportive a cura della redazione giornalistica di LiraTV" Rivedi la puntata completa sul nostro sito! #liratgSeraSport #liratg #sera #sport facebook