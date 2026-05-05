Giornata asma Patella Siaaic ‘in forma grave approccio multidisciplinare’

Oggi si celebra la giornata dedicata all’asma, con un focus particolare sulla gestione delle forme più gravi della malattia. Un esperto del settore ha sottolineato l’importanza di un approccio che coinvolge diverse figure professionali e si adatta alle esigenze specifiche di ogni paziente. La priorità resta la prevenzione delle crisi e la riduzione dell’impatto sulla vita quotidiana di chi ne soffre.

(Adnkronos) – Nella cura dell’asma grave, “serve un approccio multidisciplinare e personalizzato, capace di riconoscere e prevenire le riacutizzazioni e, soprattutto, di ridurre il carico di malattia, che spesso compromette significativamente la qualità di vita”. Così Vincenzo Patella, presidente Siaaic-Società italiana di allergologia, asma e immunologia clinica, in occasione della Giornata mondiale dell’asma che si celebra oggi, 5 maggio, fa il punto sulle principali sfide nella gestione della patologia che interessa circa “l’8-10% della popolazione italiana, ma che, fortunatamente, nel 95% dei casi, si presenta con forme lievi o moderate. Le forme gravi, meno frequenti – spiega – sono però quelle che, dal punto di vista dei costi di assistenza sanitaria, rappresentano oltre il 90% della spesa totale per il trattamento dell’asma.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Oltre la dieta: l’approccio multidisciplinare di Oriana Porzionato nei centri esteticiIl nuovo approccio multidisciplinare che coinvolge estetiste e medici trasforma i centri estetici in presidi di prevenzione e di azione… Il nuovo... Papardo, XI Congresso regionale di Reumatologia su cure integrate e approccio multidisciplinareL’8 e 9 maggio, all’Auditorium dell’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina, si svolgerà l’XI Congresso Regionale di Reumatologia, appuntamento... Contenuti utili per approfondire Si parla di: L’insidia delle allergie, i segnali da non sottovalutare. Giornata mondiale dell’asma, dalle forme gravi alle cure: cosa sapereAsma, Giornata mondiale 5 maggio 2026: focus su sintomi, diagnosi tardive e nuove terapie per le forme più gravi e invalidanti ... fortuneita.com L’insidia delle allergie, i segnali da non sottovalutareDalle alterazioni del microbiota intestinale nei primi giorni di vita fino ai pericoli nei luoghi di lavoro, queste patologie sono una sfida complessa ... gds.it