Sfida sui tornanti | aperte le iscrizioni per la Val d’Anapo 2026
Sono aperte le iscrizioni per la cronoscalata Val d’Anapo–Sortino che si terrà nel 2026, con termine fissato al 18 maggio. La competizione si svolge sui tornanti della strada che collega le due località, attirando appassionati di motorsport e piloti provenienti da diverse regioni. Le iscrizioni devono essere presentate entro la data stabilita per poter partecipare alla gara.
? Cosa sapere Aperte le iscrizioni per la cronoscalata Val d’Anapo–Sortino con scadenza il 18 maggio.. L'evento dell'ASD Siracusa Pro Motor Sport si terrà dal 22 al 24 maggio.. Le iscrizioni per la cronoscalata Val d’Anapo–Sortino 2026 sono ufficialmente aperte, con la scadenza fissata per le ore 24:00 del 18 maggio prossimo lungo i tornanti della S.P. 28. L’ASD Siracusa Pro Motor Sport ha dato il via operativa alla nuova edizione dell’evento, che vedrà il coinvolgimento diretto dell’Automobile Club Siracusa nel coordinamento delle attività sportive sul territorio aretuseo. La competizione, che si svolgerà dal 22 al 24 maggio, si prepara a...🔗 Leggi su Ameve.eu
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