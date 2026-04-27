Morcote | sfida tra 420 gradini e caccia al tesoro iscrizioni aperte

A Morcote sono aperte le iscrizioni per due eventi che si svolgeranno nei prossimi mesi, una sfida tra 420 gradini e una caccia al tesoro. Le iscrizioni devono essere inviate entro il 30 aprile. Le attività si terranno il 2 e il 9 maggio e i fondi raccolti verranno destinati alla Fondazione Amilcare del Ticino.

? Cosa sapere Iscrizioni aperte entro il 30 aprile per Morcote Scal e Caccia al Tesoro.. Le attività del 2 e 9 maggio finanziano la Fondazione Amilcare in Ticino.. Entro il 30 aprile le iscrizioni per la stagione eventi di Morcote chiudono ufficialmente, segnando l’ultimo appuntamento per partecipare alla Morcote Scal del 2 maggio e alla Caccia al Tesoro del 9 maggio nel borgo lacustre. Il calendario delle manifestazioni nel nucleo storico ticinese si apre con due appuntamenti che trasformeranno le strade del borgo in un palcoscenico di sfida fisica e mentale. Sabato 2 maggio, dalle ore 13:30 alle 18:00, la quarta edizione della Morcote Scal porterà i corridori a misurarsi con il dislivello delle vie storiche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Morcote: sfida tra 420 gradini e caccia al tesoro, iscrizioni aperte Notizie correlate Sfida sui tornanti: aperte le iscrizioni per la Val d’Anapo 2026? Cosa sapere Aperte le iscrizioni per la cronoscalata Val d’Anapo–Sortino con scadenza il 18 maggio. Caccia al Tesoro in Bici tra le Ville della Riviera del BrentaDomenica 26 aprile 2026, Riviera del Brenta Bike e Labyrinto Games propongono un'avventura su due ruote lungo il Brenta: una caccia al tesoro a tappe...