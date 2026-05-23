Il direttore sportivo del Bologna ha commentato la stagione, definendola buona, con l’unica eccezione del rendimento in casa. Ha anche parlato del futuro dei giocatori, senza fornire dettagli specifici. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate prima dell’ultima giornata di campionato, durante un’intervista prepartita.

di Paolo Moramarco Di Vaio a DAZN ha parlato nel prepartita di Bologna Inter. Le parole del direttore sportivo dei rossoblù prima dell’ultima giornata. A pochi minuti dall’ ultima partita di campionato, la 38a giornata di Serie A, tra Bologna e Inter, il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio, ha parlato a DAZN della stagione dei rossoblù, facendo un bilancio tra rendimento interno e prestazioni in Europa, e delineando le prossime scelte di mercato. BILANCIO STAGIONALE – «Per me è stata una buona stagione, contando le quasi 60 partite. L’unica macchia è stato il rendimento casalingo da gennaio in poi che ci ha negato il cammino in Europa. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Di Vaio a DAZN: «Per me è stata una buona stagione. Unica macchia il rendimento in casa. Futuro dei giocatori? Dico questo»

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