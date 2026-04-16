Dopo l'eliminazione dalla Conference League, l'allenatore della Fiorentina ha commentato la prestazione della squadra e il supporto dei tifosi durante il match di ritorno contro il Crystal Palace. Ha definito la partita come la più importante finora in stagione e ha espresso apprezzamento per l'incitamento dei sostenitori. Successivamente, ha risposto a domande sul suo futuro, senza fornire dettagli specifici.

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© Calcionews24.com - Fiorentina, Vanoli dopo l’eliminazione dalla Conference League: «Bellissima la spinta dei tifosi, è stata la prestazione più importante da inizio stagione! Sul mio futuro dico questo»

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