Dopo la sconfitta contro la Lazio, l’allenatore del Napoli ha commentato la partita ai microfoni di Dazn, definendo il risultato come una “legnata sui denti”. Ha parlato della qualificazione in Champions League, affermando che il lavoro deve essere completato. Inoltre, ha risposto a una domanda sul suo futuro, senza fornire dettagli specifici. La squadra tornerà in campo nella prossima gara di campionato.

di Francesco Spagnolo Conte nel post partita di Napoli Lazio ha parlato ai microfoni di Dazn soffermandosi sulla sconfitta dei partenopei. Ecco cosa ha detto il tecnico. Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo Napoli Lazio, Antonio Conte ha commentato in questo modo la sconfitta. Le sue parole. ANALISI – « Sicuramente non è stata una buona partita, abbiamo messo poca qualità in mezzo al campo. La Lazio ci ha chiuso gli spazi, aspettava e ripartiva. 70% di possesso palla e non siamo riusciti a fare un tiro in porta, non siamo stati bravi a trovare gli spazi, l’avevamo studiata la partita. La sensazione è che ci fosse poca energia: è una squadra che quando non ha energia diventa difficile.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conte dopo la sconfitta contro la Lazio: «E’ stata una legnata sui denti. Champions? Va completato il lavoro. E sul mio futuro dico questo»

ANTONIO CONTE CONFERENZA POST LAZIO NAPOLI:STIAMO FACENDO COSE IMPORTANTI MA DOBBIAMO...

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