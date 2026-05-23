Di chi sono queste 3 bici rubate? L’appello dei carabinieri | Se sono vostre venite in caserma

Tre biciclette di valore sono state trovate dai carabinieri di Reggio Emilia, che ora cercano i loro proprietari. Le bici sono state recuperate dopo un furto e sono state portate in caserma. Chi riconosce le proprie biciclette può presentarsi per reclamare il proprio possesso. L’appello è rivolto a chiunque possa averle smarrite o riconoscerle come proprie.

Reggio Emilia, 23 maggio 2026 – I carabinieri di Reggio lanciano un appello per restituire ai legittimi proprietari 3 costose biciclette recuperate da un furto. Si tratta di una e-bike di marca ‘ Fujita ’ di colore nero, una ‘ Specialized ’ di colore rosso e una ‘ B’Twin ’ sempre rossa. I mezzi dono stati sequestrati nel pomeriggio di mercoledì scorso nei pressi del Conad ‘Le Vele’ in città. Un cittadino, insospettito da alcuni giovani con alcune biciclette, ha contattato il 112. Sul posto sono arrivate le pattuglie della sezione radiomobile che hanno appurato che si trattassero effettivamente di bici rubate, identificando e denunciando due giovani tunisini: un 19enne senza fissa dimora e un 32enne residente a Zocca (Modena), che non hanno saputo giustificarne il possesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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@capfacose e la sua Bici Rubata ma fatto a posta!

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