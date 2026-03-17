Il sindaco di Castano Primo invita i pendolari a condividere le proprie richieste con Trenord, in risposta ai frequenti ritardi, cancellazioni e disservizi che affliggono il servizio ferroviario locale. La richiesta arriva in un momento di crescente insoddisfazione tra chi utilizza quotidianamente i treni, che si trova a dover affrontare continui disagi. La comunicazione mira a raccogliere feedback diretti dagli utenti.

Castano Primo (Milano), 17 marzo 2026 – Ritardi, cancellazioni, disservizi quotidiani e un malcontento sempre più diffuso tra i pendolari. In questo contesto si inserisce l’iniziativa lanciata dal sindaco di Castano, Roberto Colombo, che ha deciso di coinvolgere i cittadini in vista di un confronto istituzionale sui treni che servono il territorio. Giovedì il primo cittadino incontrerà il presidente di Ferrovie Nord Milano, Pier Antonio Rossetti, per fare il punto sulle criticità della linea utilizzata da centinaia di lavoratori e studenti verso l’ area metropolitana. I pendolari lamentano con sempre maggiore frequenza ritardi, soppressioni improvvise e problemi organizzativi che rendono complicati gli spostamenti soprattutto negli orari di punta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’appello del sindaco di Castano Primo: “Cari pendolari, ditemi quali sono le vostre richieste a Trenord”

Articoli correlati

Leggi anche: Spagna, i medici scioperano contro la riforma del governo Sanchez. Quali sono le loro richieste?

Leggi anche: Treni, incontro sui disservizi. Patto tra Comune e Trenord: "Al centro ci sono i pendolari"

Contenuti e approfondimenti su Castano Primo

Discussioni sull' argomento L’appello del sindaco di Castano Primo: Cari pendolari, ditemi quali sono le vostre richieste a Trenord; Il sindaco Gatti di Vanzaghello eletto presidente dell’Assemblea dei Sindaci del Castanese; Assemblea dei sindaci del Castanese, Gatti (Vanzaghello) eletto nuovo presidente.

Castano Primo, entra nel giardino di casa dell'ex sindaco: arrestato un ricercatoCastano Primo (Milano), 9 dicembre 2025 – Ha visto un estraneo nel giardino della propria abitazione e ha chiamato i carabinieri che, una volta arrivati sul posto, lo hanno identificato scoprendo che ... ilgiorno.it

Comune di Castano Primo added a... - Comune di Castano Primo - facebook.com facebook