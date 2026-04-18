Deve scontare 6 mesi di pena residua notificato nuovo arresto a 28enne già detenuto in carcere

Nella serata del 17 aprile, i Carabinieri di Aversa hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di 28 anni già detenuto in un carcere del casertano. La notifica riguarda una pena residua di sei mesi che deve scontare. L’uomo si trovava presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove è stato portato dopo l’arresto.

Nella tarda serata del 17 aprile, presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, i Carabinieri della Stazione di Aversa hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano – Ufficio Esecuzioni Penali.Il provvedimento.🔗 Leggi su Casertanews.it

Notizie correlate

Deve scontare la pena residua anche per maltrattamenti in famiglia, rintracciato e portato in carcereDeve scontare la pena per furto aggravato, lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia, commessi proprio a Cesena fino al gennaio del...

Controllo ad 'alto impatto' a Pontedera: donna deve scontare 6 anni di pena, ora è in carcereNel pomeriggio dello scorso 27 febbraio, i Carabinieri della Compagnia di Pontedera hanno attuato un servizio coordinato di controllo del territorio...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Deve scontare 6 mesi ai domiciliari per una serie di reati, 44enne arrestato; Condannato in via definitiva, viene arrestato dai carabinieri e portato a scontare la pena; Deve scontare due anni e sei mesi di carcere, arrestata 43enne; Vicenza, raffica di reati fiscali: 73enne dovrà scontare 6 anni e 6 mesi di carcere.

Deve scontare 6 mesi ai domiciliari per una serie di reati, 44enne arrestatoI carabinieri di Zevio hanno arrestato un 44enne, condannato a 6 mesi e 20 giorni di domiciliari per una lunga serie di reati. veronaoggi.it

Paderno Dugnano, arrestato 43enne: deve scontare 6 anni e 10 mesiUn uomo di 43 anni, residente a Bovisio Masciago, è stato arrestato nel pomeriggio di martedì 14 aprile a Paderno Dugnano. L’intervento è stato eseguito ... ilnotiziario.net

Deve scontare 10 anni per corruzione e concorso esterno a mafia - facebook.com facebook

Arrestato ex dirigente polizia penitenziaria carcere di Catania. Deve scontare 10 anni per corruzione e concorso esterno a mafia #ANSA x.com