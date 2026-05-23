Dusan Vlahovic potrebbe rimanere in Serie A, ma non si trasferirà al Milan. La trattativa non si concretizzerà con il club rossonero, anche se il nome dell’attaccante viene ancora considerato come una possibile opzione di mercato. Le negoziazioni tra le parti sono ancora in corso, ma non ci sono indicazioni di un accordo imminente. La situazione rimane aperta, con altri club interessati a valutare un eventuale acquisto.

Quando un attaccante come Dusan Vlahovic entra davvero nel territorio delle occasioni di mercato, anche soltanto come possibilità, iniziano a muoversi tutti. È una dinamica quasi automatica: le grandi squadre osservano, si informano, chiedono condizioni, provano a capire se dietro una voce ci sia qualcosa di più concreto. Poi ci sono situazioni che sembrano improbabili all’inizio e che invece, settimana dopo settimana, iniziano ad assumere una forma diversa. Nel caso di Vlahovic il discorso è ancora più delicato. Da una parte c’è un centravanti che negli ultimi anni ha alternato periodi molto positivi ad altri più complicati, dall’altra una situazione contrattuale che inevitabilmente porta i club a fare calcoli. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Destinazione clamorosa per Vlahovic: resta in Serie A, ma non andrà al Milan

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CLAMOROSO Modesto chiede quanto costa il tuo outfit a Vlahovic

Sullo stesso argomento

Lascia il Milan, ma resta in Serie A: destinazione incredibile per Rafa Leaodi Alessio LentoC’è un nome che sta risuonando con insistenza nelle stanze dei direttori sportivi in vista della prossima stagione e riguarda un...

Milan, primo colpo chiuso. Vlahovic: bomba clamorosa. Novità su Tonali. Monitorato anche…Sta per iniziare la settimana che porta al weekend di Pasqua che per il Milan significa sfida contro il Napoli.

La verità sull’interesse del Milan per Vlahovic e il rinnovo con la Juve: la qualificazione alla Champions League può cambiare tutto. I dettagliIl club rossonero non molla la presa per Vlahovic con la qualificazione alla Champions che sarà decisiva per il suo futuro Il futuro di Dusan Vlahovic continua a catalizzare le attenzioni del mercato, ... msn.com

Vlahovic, Barcellona destinazione preferita per il futuro?Il futuro professionale di Dusan Vlahovic, centravanti classe 2000 della nazionale serba, è ancora in bilico. Come riportato da Calciomercato.it, il giocatore, in scadenza di contratto con la Juvent ... tuttojuve.com