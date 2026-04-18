Un giocatore molto discusso negli ultimi anni, riconosciuto per il suo talento, sta per lasciare il club di appartenenza. La sua prossima destinazione sarà ancora in Serie A, anche se non più con la maglia della squadra precedente. La notizia suscita attenzione tra i direttori sportivi, che seguono con interesse i suoi sviluppi. La sua decisione di cambiare squadra segna un nuovo capitolo nella sua carriera calcistica.

di Alessio Lento C’è un nome che sta risuonando con insistenza nelle stanze dei direttori sportivi in vista della prossima stagione e riguarda un attaccante che negli ultimi anni ha fatto discutere per talento e contraddizioni. Si parla di un trasferimento che potrebbe riaccendere i sogni dei tifosi napoletani: Rafa Leao potrebbe lasciare il Milan per accasarsi al Napoli. È una voce, certo, ma sta prendendo forma e non è affatto una semplice suggestione di mercato. Secondo il giornalista Marco Varini su X, ci sarebbe un interesse concreto del patron azzurro Aurelio De Laurentiis per Leao, che sarebbe già stato nel mirino del club partenopeo negli anni scorsi, quando però il Milan non aveva alcuna apertura alla cessione.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lascia il Milan, ma resta in Serie A: destinazione incredibile per Rafa Leao

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