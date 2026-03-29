Il Milan ha concluso il suo primo acquisto di mercato. Nel frattempo, si parla di una notizia importante riguardante Vlahovic, considerata una bomba nel settore. Si fanno anche aggiornamenti su Tonali, che è sotto osservazione. Queste sono le principali notizie di oggi raccolte da Pianeta Milan.

Sta per iniziare la settimana che porta al weekend di Pasqua che per il Milan significa sfida contro il Napoli. Spazio però al calciomercato: bomba su Vlahovic. Le ultime novità su Tonali e il primo colpo piazzato dai rossoneri. A centrocampo spunta un altro obiettivo. Ecco le top news del 29 marzo 2026 da Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA>>> Già deciso il destino dell'ex centrocampista del Milan Sandro Tonali? Il giocatore italiano potrebbe lasciare il Newcastle in estate. Ecco le ultime novità dal giornalista Matteo Moretto. "In cima alla lista dei desideri del Manchester United per rinforzare il centrocampo c’è Sandro Tonali. Nelle prossime settimane si capirà la reale fattibilità dell’operazione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, primo colpo chiuso. Vlahovic: bomba clamorosa. Novità su Tonali. Monitorato anche…

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