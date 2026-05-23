L'azulene, derivato della camomilla, sta diventando popolare nella skincare coreana e oltre. Questo estratto naturale, caratterizzato da una tonalità azzurra, è apprezzato per le sue proprietà lenitive, particolarmente indicato per pelli sensibili. Sempre più prodotti di bellezza includono l'azulene per il suo effetto calmante e anti-irritante. La sua presenza si sta diffondendo in vari trattamenti e cosmetici destinati a chi cerca un sollievo naturale per la pelle delicata.

S i chiama azulene, ha una delicata sfumatura azzurra ed è un estratto naturale noto per le sue proprietà lenitive, dunque ideale per le pelli sensibili. Non sorprende, quindi, che sia uno degli ingredienti più ricercati della skincare coreana: su Olive Young, il grande osservatorio delle tendenze beauty di Seoul e piattaforma di riferimento della K-beauty, l’azulene compare ormai ovunque, dai sieri alle creme viso. Ma che cos’è esattamente e perché in tante ne parlano? Jennifer Lopez, la skincare serale nella vasca: «La luce la crei tu, ogni singolo giorno» X Leggi anche › Crema viso: le novità giorno e notte per il “cambio di skincare” primaverile Azulene, derivato dalla camomilla. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Derivato della camomilla, l'azulene sta conquistando la K-beauty. E non solo. Ecco chi potrebbe provarlo

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