Incendio nel quartiere Santa Rita fiamme divampano in una pizzeria

Nella mattinata di domenica 15 marzo un incendio si è sviluppato nel quartiere Santa Rita, coinvolgendo una pizzeria situata in contrada Ferrigni, Pizza e Core. Le fiamme sono divampate all’interno dell’attività, causando danni. Sul luogo sono intervenute le squadre di emergenza per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

Il rogo nel locale 'Pizza e Core' in contrada Ferrigni: a luglio scorso l'attività era già stata interessata da un altro episodio simile, in seguito al quale aveva poi riaperto. Sul posto vigili del fuoco e polizia Un incendio è divampato nella prima mattinata di oggi, domenica 15 marzo, nel quartiere Santa Rita. Le fiamme hanno interessato una pizzeria in contrada Ferrigni, Pizza e Core. L'allarme alla sala operativa dei vigili del fuoco è giunto pochi minuti prima delle sette. Sul posto, per domare l'incendio, sono intervenute tre squadre. Le fiamme hanno coinvolto sia la parte esterna della struttura, dove erano presenti gazebo e arredi, che i locali interni. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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