Nel secondo turno dei playoff di Serie C, la Verodol Casciavola affronta la Pallavolo Cascina al Pala Pediatrica. La squadra di casa ha superato il Quarrata, mentre l’avversaria ha vinto la sfida precedente contro una formazione di livello. La partita si gioca senza pause, segnando l’inizio della seconda fase dei playoff. La sfida vede due squadre con alle spalle vittorie recenti, pronte a sfidarsi per avanzare ulteriormente.

Si gioca senza soluzione di continuità in questi playoff di Serie C che entrano nella seconda fase. Dopo aver superato lo scoglio Quarrata, per la Verodol Casciavola arriva una vecchia conoscenza come la Pallavolo Cascina del coach Lazzerini. Il derby tocca lo zenith della sua importanza, con una doppia sfida che sceglierà la finalista della corsa alla Serie B. Si inizia al Pala Pediatrica stasera alle 21 e si chiude mercoledì alla Palestra di Via Galilei. La formula è la stessa del primo turno, chi porta casa più turni passa, in caso di parità si giocherà il golden set a 15 punti. Le Casciavoline sono reduci dai cinque set giocati a Quarrata, ma Baldacci ha avuto modo di ruotare tutta la squadra e far fare un po’ di "gamba" anche a chi nell’ultimo periodo a giocato meno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Derby per la Verodol. Al Pediatrica il Cascina

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Il derby è rossoblù: la festa alla fine della partita

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