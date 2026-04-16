Cividate al Piano controlli straordinari dei Carabinieri nelle aree rurali | sorvegliate speciali Cascina Motta Bassa e Cascina Bosco

Nella giornata di mercoledì 15 aprile, i Carabinieri hanno effettuato controlli straordinari nelle zone rurali di Cividate al Piano, concentrandosi in particolare su Cascina Motta Bassa e Cascina Bosco. Sul territorio comunale sono intervenuti numerosi uomini e veicoli per verifiche e prevenzione. L'operazione ha coinvolto diverse aree, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica e monitorare le attività nelle zone agricole.

Cividate. Una presenza massiccia di uomini e mezzi ha interessato, nella giornata di mercoledì 15 aprile, il territorio comunale. Oltre venti Carabinieri delle Stazioni di Martinengo, Calcio e Romano di Lombardia hanno partecipato a un servizio straordinario di controllo ad alto impatto, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e prevenire fenomeni di criminalità. L’operazione ha interessato non solo la viabilità ordinaria, con posti di controllo lungo le principali arterie, ma anche le aree più isolate del territorio. Sotto osservazione, in particolare, le località Cascina Motta Bassa e Cascina Bosco, zone rurali caratterizzate da fitta vegetazione e considerate potenzialmente vulnerabili a fenomeni di degrado e allo spaccio di sostanze stupefacenti.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate "Pagine dal bosco" a Cascina RapelloIn arrivo un’importante novità nella proposta culturale della cooperativa sociale Liberi Sogni: a fine febbraio inizia “Pagine dal bosco”, la prima... Passi del Mugello ‘sorvegliati speciali’, al via controlli straordinari interforzeMugello (Firenze), 3 aprile 2026 – I passi del Mugello diventano ‘sorvegliati speciali’, e prendono il via controlli straordinari interforze. Altri aggiornamenti Cividate al Piano, controlli straordinari dei Carabinieri nelle aree rurali: sorvegliate speciali Cascina Motta Bassa e Cascina BoscoServizio ad alto impatto con oltre venti militari e supporto aereo: presidiato il territorio, focus sulle zone isolate a rischio degrado ... bergamonews.it Cividate al Piano, controlli dei carabinieri nel centro storico e alla stazioneCividate al Piano. Nella serata di venerdì 18 aprile , i carabinieri di Martinengo, supportati dai militari delle stazioni di Calcio e di Romano di Lombardia, hanno condotto un servizio coordinato ad ... bergamonews.it