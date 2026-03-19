UniBg e Bicocca | al via il master internazionale in cardiochirurgia pediatrica

Nove medici provenienti da sei paesi hanno iniziato la quinta edizione del master internazionale in cardiochirurgia pediatrica, organizzato dall'Università di Bergamo e dall'Università di Milano-Bicocca. Il corso si focalizza sulla formazione avanzata nel campo della chirurgia cardiaca infantile e coinvolge studenti provenienti da diverse nazioni, offrendo un percorso di specializzazione di alto livello.

LA SPECIALIZZAZIONE. Nove medici provenienti da sei Paesi entrano nella quinta edizione del Master internazionale di II livello in «Cardiology and techniques applied to Cardiac Surgery», promosso dall’Università di Bergamo insieme all’Università di Milano-Bicocca e alla Fondazione International Heart School Ets L. Parenzan - J.W. Kirklin (IHS), diretto dai professori Lia Crotti e Paolo Malighetti. La cerimonia, ospitata al Digital Health Lab di Dalmine, ha segnato anche la conclusione dell’anno accademico 2024-2025 con la proclamazione di otto nuovi specialisti. I neodottori arrivano da Georgia, Somalia, Kazakistan e Zambia e si sono formati in diversi ospedali italiani, tra cui Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Niguarda di Milano e Regina Margherita di Torino. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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