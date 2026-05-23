Derby della Mole si accende | i granata vietano il bianconero allo stadio

Notizia in breve

Il Torino ha comunicato ai propri tifosi di non portare simboli, come sciarpe o maglie, della Juventus nei settori Distinti e Curva Primavera dello stadio. La decisione riguarda l’intero settore e si applica a tutte le persone presenti durante il derby. La misura è stata adottata in vista dell’incontro tra le due squadre, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali. La decisione è stata comunicata direttamente ai sostenitori del club tramite canali ufficiali.