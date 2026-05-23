Derby della Mole si accende | i granata vietano il bianconero allo stadio
Il Torino ha comunicato ai propri tifosi di non portare simboli, come sciarpe o maglie, della Juventus nei settori Distinti e Curva Primavera dello stadio. La decisione riguarda l’intero settore e si applica a tutte le persone presenti durante il derby. La misura è stata adottata in vista dell’incontro tra le due squadre, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali. La decisione è stata comunicata direttamente ai sostenitori del club tramite canali ufficiali.
Il Derby della Mole si fa elettrico prima del fischio d’inizio e non ragioni di campo, con il Torino che spera di bloccare definitivamente la stradaChampionsalla Juventus che ancora crede nella qualificazione. A movimentare la vigilia della stracittadina torinese è una comunicazione del club granata su come presentarsi alla partita senza colori bianconeri da indossare in due settori dello stadio Olimpico Grande Torino, una scelta che ha immediatamente provocato la reazione ufficiale della Juve. Il Torino attraverso una comunicazione diretta inviata ai propri sostenitori, ha vietato l’ingresso con sciarpe, maglie o qualsiasi altro simbolo della Juventus nei settori Distinti e Curva Primavera. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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