Cairo accende il derby della Mole e stuzzica la Juve

Il derby della Mole è iniziato con un’accensione di tensione tra le due squadre, e a infiammare l’atmosfera ci ha pensato direttamente il presidente del club di casa, che ha fatto alcune dichiarazioni pubbliche rivolte alla Juventus. Le parole sono state pronunciate durante un’intervista, creando discussione tra tifosi e addetti ai lavori. La partita si avvicina e gli animi si fanno sempre più caldi, mentre le due squadre si preparano a scendere in campo.

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