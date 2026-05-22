Cairo accende il derby della Mole e stuzzica la Juve
Il derby della Mole è iniziato con un’accensione di tensione tra le due squadre, e a infiammare l’atmosfera ci ha pensato direttamente il presidente del club di casa, che ha fatto alcune dichiarazioni pubbliche rivolte alla Juventus. Le parole sono state pronunciate durante un’intervista, creando discussione tra tifosi e addetti ai lavori. La partita si avvicina e gli animi si fanno sempre più caldi, mentre le due squadre si preparano a scendere in campo.
Il derby della Mole è già cominciato. E questa volta ad accendere l’atmosfera ci ha pensato direttamente Urbano Cairo. A pochi giorni dalla sfida contro la Juventus, il presidente granata ha parlato senza troppi giri di parole, toccando uno dei temi più sentiti dal popolo del Toro: battere i. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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Ultima giornata di campionato: la Juve si gioca il Derby della Mole e la prossima stagioneDomenica 24 maggio, alle ore 20:45, la Juventus scenderà in campo contro il Torino per l’ultima giornata di campionato nel Derby della Mole.
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