Per il derby della Mole, il club ha vietato ai tifosi di indossare sciarpe o maglie della squadra rivale nei settori dedicati ai sostenitori del Torino. Lo stadio si avvia verso il tutto esaurito dopo la fine dello sciopero per la Maratona. La decisione è stata comunicata ai tifosi, che potranno comunque sostenere la squadra con i colori granata.

Fine dello sciopero per la Maratona e stadio verso il tutto esaurito per il derby della Mole. Il club avvisa i tifosi: niente sciarpe o maglie della Juve. Lo stadio Grande Torino si prepara a indossare il suo abito migliore per il derby della Mole. Dopo mesi di accesa contestazione e uno sciopero del tifo organizzato che durava dallo scorso 18 gennaio, la Curva Maratona tornerà a riempirsi. Un ritorno fondamentale per spingere la squadra in una delle sfide più attese dell’anno. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. Il clima partita si accenderà già in mattinata. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Derby della Mole, il Toro riabbraccia la sua gente: divieto di colori bianconeri nei settori granata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ten Minute Stories by Algernon Blackwood

Sullo stesso argomento

Torino Juve, imperativo vincere nel derby: ecco come i bianconeri possono abbattere il muro granata di D’Aversadi Luca Fiore Torino Juve, ecco come la squadra di Spalletti può superare il muro granata costruito da D’Aversa in un derby che vale un’intera...

Leggi anche: Cairo accende il derby della Mole e stuzzica la Juve

(Gds) Domani il Derby della Mole: c'è Boga, speranza Thuram e dubbio in porta per la Juventus ? ow.ly/9yMH50Z3spQ x.com

Derby della Mole, il Toro riabbraccia la sua gente: divieto di colori bianconeri nei settori granataFine dello sciopero per la Maratona e stadio verso il tutto esaurito per il derby della Mole. Il club avvisa i tifosi: niente sciarpe o maglie della Juve Lo sta ... calcionews24.com

Derby della Mole, Il Toro cerca il sorpasso ai punti della scorsa stagioneIl Torino affronta la Juventus con la possibilità di migliorare il rendimento della scorsa stagione, ma il recente andamento resta altalenante. tuttojuve.com

Derbyist per la settimana del 18 Maggio 2026 reddit