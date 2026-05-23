Depositati in Sovrintendenza i progetti per le ‘nuove’ piazze Galilei e Roosevelt
Il Comune di Bologna ha presentato alla Sovrintendenza i progetti definitivi per le nuove piazze Galilei e Roosevelt. Contestualmente, è stato depositato anche il progetto per un parcheggio sotterraneo sotto piazza Roosevelt. Le proposte sono state consegnate agli uffici competenti, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle opere o sui tempi di realizzazione.
Il Comune di Bologna ha consegnato agli uffici della Sovrintendenza il progetto definitivo per la realizzazione del parcheggio sotterraneo di piazza Roosevelt. I lavori porteranno anche un robusto restyling della piazza di fronte alla Prefettura e della vicina piazza Galilei.Da aree al servizio. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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