E' stato aperto al pubblico il nuovo faro di Marina di Ravenna, che si trova a 33 metri sul livello del mare. L'edificio si raggiunge attraverso una scala a chiocciola che conduce a un piccolo vano, dove si trova una botola sul soffitto. Nei prossimi tre giorni, cittadini e studenti potranno visitare questa struttura, partecipando a visite guidate organizzate per l'occasione. La struttura si trova lungo la costa e rappresenta un punto di riferimento visivo per la zona.

Ravenna, 21 maggio 2026 – La lunga scala a chiocciola porta a un piccolo vano dove sul soffitto c’è una botola con una scala a pioli. Si arriva con il fiatone in cima al faro di Marina di Ravenna – 33 metri sopra al livello del mare – ma da quassù si vede tutto: il mare, il Candiano con le navi che entrano ed escono, chilometri di pinete e spiaggia, le valli, la zona industriale, gli abitati di Porto Corsini e Marina di Ravenna e il porto turistico. In occasione della manifestazione ‘DePortibus’, la storico stabile sarà aperto al pubblico oggi, domani e sabato. https:www.ilrestodelcarlino.itravennacronacabiscotti-gelati-pavoni-punta-marina-gadget-ugwphlhd FARO MARINA DI RAVENNA. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Apre il faro di Marina di Ravenna, 33 metri sul mare: “Tre giorni di visite per cittadini e scuole”

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Il faro di Marina di Ravenna apre al pubblico: visite straordinarie per Deportibus

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