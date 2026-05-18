Il faro di Marina apre le porte per Deportibus Il sindaco | Si rafforza il legame tra città e mare

Dal 21 al 23 maggio si terrà la manifestazione Deportibus, parte degli eventi di Ravenna Capitale Italiana del Mare 2026. In questa occasione, il faro di Marina aprirà le sue porte al pubblico, offrendo l’opportunità di visitarlo durante l’iniziativa. L’evento si svolge nella Darsena della città e coinvolge diverse attività legate al mare e alla cultura locale. Il sindaco ha commentato che questa iniziativa rafforza il rapporto tra la città e il suo patrimonio marittimo.

In occasione della manifestazione Deportibus, iniziativa inserita nel panorama di eventi legati a “Ravenna Capitale Italiana del Mare 2026”, che si svolgerà dal 21 al 23 maggio in Darsena di città, ma non solo, si potrà visitare il faro di Marina di Ravenna.“Ci tengo a ringraziare l’Ammiraglio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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