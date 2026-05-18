Festival di Cannes 2026 | Julianne Moore eterea Demi Moore in viola e i look delle celeb ai Kering Women in Motion Awards

Al Festival di Cannes 2026 si è tenuta la cerimonia dedicata al riconoscimento delle donne nel cinema, con la partecipazione di diverse celebrità. Tra queste, Julianne Moore è apparsa con un look etereo, mentre Demi Moore ha indossato un abito viola. Durante l'evento sono stati mostrati anche alcuni degli outfit sfoggiati dalle attrici e dalle personalità presenti ai Kering Women in Motion Awards. La manifestazione ha attirato l'attenzione per la presenza di protagoniste del mondo dello spettacolo e per le scelte di stile delle ospiti.

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Al Festival di Cannes anche quest'anno è andata in scena la cerimonia speciale che sottolinea il contributo delle donne nel cinema. A ricevere il Kering Women in Motion Award 2026, il premio Oscar Julianne Moore, abbagliante in total white. Tra look sparkling, monocromatici e coloratissimi, una raffinata Demi Moore scintillante in viola +++dropcap La girandola glamour del Festival di Cannes, come ogni anno gira vorticosa. E così, come sempre, è tornato a splendere in Croisette, l'appuntamento con i Kering Woman in Motion Awards, premio istituito dal 2015 dal gruppo Kering per le personalità che si sono distinte nell'affermazione del ruolo delle donne nel campo del cinema. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Festival di Cannes 2026: Julianne Moore eterea, Demi Moore in viola e i look delle celeb ai Kering Women in Motion Awards ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Julianne Moore excitedly screams before hugging Demi Moore at the Kering Women in Motion Awards Sullo stesso argomento Festival di Cannes 2026: arriva Demi Moore, dai capelli via col ventoÈ arrivato il momento di aprire il sipario sul festival del cinema in costa azzurra e fare il pieno di beauty look che sanno già d'estate. Festival di Cannes 2026: Demi Moore in versione easy-chic, Heidi Klum che ha già fatto doppietta. I primi casual look delle starMancano pochissime ore alla cerimonia d'apertura del celebre appuntamento cinematografico, ma sono già tante le star approdate in Costa Azzurra che... Per la sesta giornata del Festival di Cannes 2026, i nostri esperti di moda hanno discusso e scelto i loro outfit preferiti x.com Adriana Lima in Nicholas Oakwell Couture e stilizzata da Dena Neustadter Giannini alla proiezione di Garance durante il 79° Festival del Cinema di Cannes al Palais des Festivals di Cannes - 17 maggio 2026 reddit John Travolta sul red carpet con la figlia Ella Blue al Festival di Cannes 2026: Lavorare con lei è stata la gioia più grande della mia vitaL'attore ha presentato sulla Croisette Volo notturno per Los Angeles, il suo primo film da regista dedicato al figlio Jett, morto nel 2009 a soli 16 anni, e alla moglie Kelly Preston, uccisa nel 2020 ... vanityfair.it Festival di Cannes 2026, Argento omaggia il cult italiano, Refn sconvolge e Seydoux sfida la realtà: i film in corsa per la Palma d’OroNel programma di oggi a Cannes, riflettori su Dario Argento, mentre Léa Seydoux sfida la realtà e Refn agita il concorso con il film horror Her Private Hell. libero.it