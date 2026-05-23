La madre di Sempio afferma: “Nemmeno la morte mi fa più paura”. Riguardo a Stasi, dice: “Non posso dire che sicuramente è colpevole”. A Garlasco, il 23 maggio 2026, si sono susseguite dichiarazioni sulla vicenda del delitto di Chiara Poggi. Giuseppe Sempio, in un’intervista al Tg1, ribadisce l’innocenza di suo figlio Andrea, sostenendo che non ha ucciso la vittima e che non c’entra nulla con il caso.

Garlasco (Pavia), 23 maggio 2026 – Dopo Giuseppe Sempio, che in un’intervista al Tg1 ha ribadito l’innocenza di suo figlio Andrea ( “Non ha ucciso Chiara Poggi, non c'entra niente. Questa è una vigliaccata. Di chi non lo so.”, è stata la mamma Daniela Ferrari a commentare la chiusura della nuova indagine a carico del 38enne, ritenuto dalla Procura di Pavia l'autore unico dell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007. E lo ha fatto in un servizio realizzato da Martina Maltagliati, andato in onda venerdì sera a ‘Quarto Grado’, programma condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero su Retequattro. La donna ha... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco, la mamma di Sempio: “Nemmeno la morte mi fa più paura”. E su Stasi “non posso dire che sicuramente è colpevole”

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Garlasco, l'intervista alla mamma di Andrea Sempio: «Nemmeno la morte mi fa più paura»

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